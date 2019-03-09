"كل عام وكيدكن عظيم".. تعليقات فكاهية دونتها الفتيات احتفالا باليوم العالمي للمرأة

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تعليقات فكاهية ساخرة، دونتها ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي طوال الـ24 ساعة، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، موثقين أرائهم الكوميدية على صفحاتهم الشخصية عبر "فيسبوك"، التي لاقت رواجاً واسعاً.
"هن" رصد أبرز 7 تعليقات فكاهية تداولها رواد "فيسبوك" احتفاءًا بالعيد النسوي، نعرضها خلال الفقرات التالية:-
1-. كل عام وكيدكُ وكيدها وكيدهن ووكيدنا عظيم.
2- كل سنة واحنا فاكرين نفسنا جامدين، وتيجي شوية هرمونات تبهدلنا.
3- استرونج إنديبنت ومان بس بتعيط بسرعة.
4- كل سنة وإنتي كل ما تواجهي العالم ترجعي معيطة.
5- كل سنة وإنتي بتخافي لو القطة عدت من جنبك.
6- كل سنة وإنتي طيبة وبتصدقي جملة "يا بنتي إنتي مراتي".
7- النهارده اليوم العالمي لـ"لو بتحبني كنت عرفت لوحدك".
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