"كل عام وكيدكن عظيم".. تعليقات فكاهية دونتها الفتيات احتفالا باليوم العالمي للمرأة

تعليقات فكاهية ساخرة، دونتها ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي طوال الـ24 ساعة، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، موثقين أرائهم الكوميدية على صفحاتهم الشخصية عبر "فيسبوك"، التي لاقت رواجاً واسعاً.

"هن" رصد أبرز 7 تعليقات فكاهية تداولها رواد "فيسبوك" احتفاءًا بالعيد النسوي، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

1-. كل عام وكيدكُ وكيدها وكيدهن ووكيدنا عظيم.

2- كل سنة واحنا فاكرين نفسنا جامدين، وتيجي شوية هرمونات تبهدلنا.

3- استرونج إنديبنت ومان بس بتعيط بسرعة.

4- كل سنة وإنتي كل ما تواجهي العالم ترجعي معيطة.

5- كل سنة وإنتي بتخافي لو القطة عدت من جنبك.

Advertisements

6- كل سنة وإنتي طيبة وبتصدقي جملة "يا بنتي إنتي مراتي".

7- النهارده اليوم العالمي لـ"لو بتحبني كنت عرفت لوحدك".

​