بالصور|"القومي للمرأة" يواصل فاعليات "طرق الأبواب"

في إطار احتفالات المجلس القومي للمرأة بمئوية المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، واصل المجلس فاعليات حملة "طرق الأبواب" لليوم السابع التي أطلقها فى جميع المحافظات. وعقد المجلس لقاءات توعوية في 7 محافظات استهدفت زيارة 40352 سيدة وتضمنت اللقاءات تعريف السيدات بالأنشطة التي ينفذها المجلس، والتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة من خلال تقديم الماشورات القانونية والتدخل القانوني. كما تم التأكيد على خطورة الزواج المبكر وختان الإناث وضررهم على المرأة والمجتمع، وواصل المجلس حملة "لأني رجل"، بـ7 محافظات بمشاركة 7755 شاب ورجل. واستعرض اللقاءات توعية الرجال بأهمية مشاركة السيدات في الحصول على حقهم في العمل والتعليم والمشاركة السياسية ومناهضة العنف ضد المرأة، ومشاركة الرجل للمرأة في الأعمال المنزلية، وتربية الأطفال، كما تم عقد 19 ندوة في 7 محافظات بمشاركة 9991 سيدة ورجل. Advertisements ​

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