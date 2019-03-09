مأكولات وعصائر يدخل فيها "الحرنكش".. واستشاري تغذية: "الأجانب بيقدروه"

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطتها أحد المهاجرين خارج مصر لقطعه من "الجاتوه" وصل سعرها لـ160 جنيها، بسبب وجود واحده من ثمرة "الحرنكش" عليها، في الوقت الذي لم يتجاوز سعر الكيلو في مصر 10 جنيهات، وقال الدكتور أحمد مجدي استشاري التغذيه العلاجيه لـ"هن": "الأجانب بيقدرو كل حاجة".

وأضاف استشاري التغذيه أن للـ"حرنكش" فوائد عظيمة من الممكن استغلاها بإدخاله في العديد من الأطعمة، فمن الممكن هرسه وتتبيل اللحوم به، ويمكن إضافته للسلطة، كما يمكن ضربه في الخلاط لعمل عصير منه، أو استخدامه بدل من الفواكه المجففة في عمل الخشاف.

وقدم "مجدي" بعض الأفكار لإدخال الحرنكش في الأطعمة ومنها:

- عصير الحرنكش والبرتقال:

وذلك بمزج عصير البرتقال والمانجو في خلاط عالي السرعة ويمزج حتى يصبح أملسًا.

- سلطة الحرنكش والجمبري

مكوناتها:

كوب جمبري مشوي 4 أكواب جرجير، 2 فص ثوم، 1/2 كوب حرنكش، الملح وفلفل أسود وخل، ملعقة طعام زيت زيتون، وتمزج المكونات جيدا وتأكل.

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-عصير الجزر والحرنكش ومكوناته:

2 جزر صغيرة، عصير 3 ليمونات، كوب مانجو، كوب عصير برتقال، كوب أناناس، وتمزج المكونات جيدا ويصب ثم يقدم.

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