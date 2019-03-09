"ريم" تطلب الطلاق: "جرني من شعري علشان حرقت حلة المحشي"

"سلوكه اتغير وضربني وجرجرني من شعري بسبب حلة محشي اتحرقت على البوتاجاز، سيبتها وروحت أجيب الولد من الحضانة بعد رفضه الذهاب ليأتي به، أهاني وقالي إنتي ضيعتي نص كيلو أرز وطماطم في الزمن اللى إحنا فيه، إنتي واخدة على الهدر"، كلمات أطلقتها فتاة تبلغ من العمر نحو 22 عاماً، سبقتها دموع لم تتوقف أمام إحدى الأخصائيات الاجتماعيات بمحكمة الأسرة في كفر الشيخ، طالبة منها إقامة دعوى طلاق للضرر البدني والنفسي، رافضة محاولات الصلح بينها وبين زوجها.

وخلا تواجدها داخل أروقى محكمة الأسرة، سردت "ريم. خ. ا"، 22عاماً، مقيمة بإحدى قرى كفر الشيخ، قصة زواجها التقليدي من "فتحي. ع. م" الذي يكبرها بـ4 أعوام ويعمل سباكاً، قائلة: "تزوجته زواجاً تقليدياً، فتقدم لخطبتي أثناء دراستي لدبلوم التجارة، ووافق أهلي لأنه صنايعي، وأنهيت دراستي وتزوجنا منذ 5 أعوام، وأنجبت طفلاً ذهب للحضانة، وبالرغم من أنني عشت حياة سعيدة أول 3 أعوام، إلا أننى لاحظت تغيراً في سلوك زوجي منذ قرابة العامين".

وتابعت: "لم أعلم سبب تغيره، وسألته كثيراً لكني لم أجد إجابة، وألاحظ تحدثه في التليفون كثيراً في غرفة منفرداً بنفسه، وعندما أدخل عليه ألاحظ أنه يقف عن التحدث في الهاتف".

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وأضافت: "تغير سلوكه وأصبح دائم التعدي علي بالضرب والسب والإهانة، يسبني بألفاظ نابية، ويضربني ضرباً مبرحاً، وذهبت إلى منزل أهلي في إحدى المرات بسبب ضربه الشديد لي، ونجحت محاولات الصلح بيننا من قبل أهلي وأهله، وبعد عودتي للمنزل لاحظت أن سلوكه يزداد سوءً، وأصبح يتشاجر معي ومع طفلي الذي لم يتعدَ عمره الـ4 أعوام".

وقالت: "منذ أيام كنت أطهو الغذاء وطلبت منه الذهاب إلى الحضانة ليعود بطفلنا فرفض، فوضعت الأكل على البوتاجاز، كان عبارة عن حلة محشي، وعندما عدت وجدت أجزاءً منها قد احترقت، وعندما بدأت الرائحة تفوح ولاحظها زوجي، فوجئت به يضربني ضرباً مبرحاً ويجرني من شعرى أمام طفلي، ويسبني بألفاظ خارجة، قائلا إنتي ضيعتي الرز والطماطم في الزمن اللي إحنا فيه ده، إنتي واخدة على الهدر، فعدت لمنزل أهلي، وقصصت عليهم معاناتي وجئت إلى هنا طلباً للطلاق".

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