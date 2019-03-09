جلسة تصوير ليسرا اللوزي "أسود في أبيض"

خضعت الفنانة يسرا اللوزي لجلسة تصوير حديثة بعدسة المصور بيلو حسين، نشرت صورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "يسرا" في الصور بـ"مكياج" هادئ لخبير التجميل رشاد، وارتدت "بلوزة" من "التل" باللون الأبيض، وسروال "جينز"، مع قرط دائري كبير الحجم، وهي الإطلالة التي تولت تنسيقها ياسمين عيسى.

واعتمدت بعض الصور على تقنية التصوير باللونين الأبيض والأسود، وعلقت عليها قائلة: "أحب دائما الصور الأبيض والأسود.. فخورة جدا وسعيدة بتلك الجلسة، شكرا جدا للقائمين عليها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي، مسلسل "بالحجم العائلي" مع الفنان يحيى الفخراني، والذى تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي.

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