الأم المثالية بالتربية والتعليم بالقاهرة: اختياري تتويج لمسيرة حياتي

قالت هدى السيد أحمد، مدير شؤون الديوان ورئيس اللجنة النقابية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة: "سعيدة جدا باختياري ضمن الأمهات المثاليات من قبل مديرية التعليم، وهذا تتويج لمسيرة حياتي، فقد خدمت في المديرية أكثر من 30 عاما"، متابعة: "أقسم بالله كنت بشتغل مع العمال وعملت ليل نهار من أجل صالح العمل وخدمة أبنائي"، فأجرت "الوطن" معها الحوار التالي:

* كيف تلقيتي خبر اختيارك على رأس الفائزين بمسابقة الأم المثالية؟

- تلقيت منذ قليل اتصال هاتفي من مديرية التربية والتعليم بفوزي في مسابقة الأم المثالية التي تنظمها المديرية سنويا، الحمد لله سعيدة جدا بالاختيار وهي مفاجأة اعتز بها واعتبرها تتويج لمسيرة عملي، فأنا عمري 59 عاما، وعلي نهاية العام الجاري أصل لسن المعاش.

* كم مدة خدمتك بالمديرية؟

- خدمت في عملي 30 عاما وأكثر، وفي كل عام منذ 10 سنوات تكرم المديرية الأم المثالية على مستوى الإدارات التعليمية بالقاهرة، وأنا كنت ضمن اللجنة التي تختار الأمهات المثاليات بعناية فائقة، وأيضا كنا نكرم نماذج من الرجال سواء معلمين أو عاملين، وفي 21 مارس من كل عام تكرم المديرية أكثر من 45 أم وأب بمناسبة عيد الأم.

* كيف يتم اختيار الأم المثالية؟

- طبعا الاختيار يتم بدقة يراعي السيدة الكفاءة والمستحقة والأرامل، ومن اجتهدت ونجحت وكافحت في تربية أولادها، وصاحبة قصة نجاح في حياتها، وأيضا نكرم الرجال والمديرية تنظم حفلة يحضرها وكيل الوزارة، وعدد من القيادات منذ 10 سنوات، تمنح الأم المثالية سعادة تقدير وجائزة مالية.

* ماذا عن النماذج المؤثرة التي تم اختيارها في المسابقة خلال الأعوام الماضية؟

- النماذج المؤثرة كثيرة منها تكريم سيدات كبار في السن غير متزوجات وأمهات الشهداء، وسيدات عملن ليل نهار من أجل رعاية أولادهن بعد وفاة الزوج، وتقلد الأبناء لأعلى المناصب، بعد مسيرة أم كلها عطاء وكفاح، وممزوجة بالألم والتعب والمعاناة.

* ماذا يمثل لك هذا التكريم؟

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- الحمد لله سنوات التعب والمجهود لم تضيع هباء، وأنا مدير شؤون الديوان بمديرية تعليم القاهرة، كنت مسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة داخل المديرية، وأقسم بالله كنت بشتغل بإيدي مع العمال لصالح العمل.

*ماذا عن الأولاد؟

- لدى ولد وبنت، وابني وليد يعمل في مركز المعلومات بالمديرية، وناجح في عمله واتوقع له مستقبل باهر بإذن الله، ولدي ابنة تدرس في الجامعة، وأنا أعمل طوال اليوم من أجل توفير حياة كريمة لأولادي، فأنا أقوم بكل مهام البيت بفضل الله وزوجي على المعاش.

* ما رسالتك لكل أم في عيد الأم؟

- أقول كل أم فازت أو لم تفز في مسابقة الأم المثالية هي أم عظيمة فقد جعل الله تعالى الجنة تحت أقدام الأمهات، وبر الأم واجب وفرض، وأشكر المديرية وعلى رأسها محمد عطية وكيل الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات، فهذا تأكيد على الدور الإنساني والاجتماعي، وكدليل على الاعتراف بفضلهن، ونوع من أنواع رد الجميل وإدخال الفرحة والسعادة في قلوب الأمهات، وخاصة الأمهات المكافحات التي تعاني بشكل أكبر مما يجعلها تستحق هذا الاحتفال.

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