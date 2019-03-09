أضرار "الفطار المتين".. هذا ما يحدث لجسمك عند الفطور من "عربية الفول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تعتبر وجبات الفول والطعمية والبطاطس والمسقعة، من الأطعمة المفضلة في الإفطار، ويعتمد عليها كثير من المصريين قبل الذهاب للعمل.

وللفول فوائد صحية كبيرة، فهو غنيّ بالبروتينات، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، مثل الحديد والفسفور، ويقاوم التّوتر والإجهاد الذي يصيب الجسم بسبب احتوائه على البروتين وبعض الفيتامينات.

لكن لا ينصح بتناوله بشكل دائم لعدم تسبب انتفاخ المعدة، والإصابة بالنقرس، بحسب ما جاء في موقعي Everydayhealth، وصحيفة Daily mail البريطانية.

أما عن باقي الوجبات التي تكون مليئة بالزيوت، وطريقة تناولها غير صحية خاصة باعتبارها الوجبة الأولى التي تدخل الجسم. وهذا ما يحدث لجسمك عند تناول الأطعمة المقلية على الإفطار في السطور التالية:

1- الاحساس الدائم بالجوع:

من المفترط أن وجبة الإفطار تساهم بشكل كبير في تحديد كمية السعرات الحرارية التي يعتمد عليها جسمك باقي اليوم، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، لذلك من الأفضل أن تحتوي على مزيد من الفيتامينات والمعادن، والابتعاد عن المأكولات المقلية التي تجعلك تشعر بالجوع الدائم، وبالتالي تعمل على زيادة الوزن والسبب في ظهور الكرش.

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2- احتمالية خطر الاصابة بالسرطان:

وفقًا لدراسة أجريت بقسم التغذية بالولايات المتحدة، أظهرت أن الزيوت التي تحتوي على مواد كيميائية من الممكن أن تساهم بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي، والبروستاتا، والقولون.

3- ستزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب:

تناول الأطعمة المقلية التي تحتوي على كميات كبيرة من الزيوت، تساهم بشكل كبير في حدوث انسداد الشرايين وارتفاع الكوليسترول في الدم، وبالتالي يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- عدم القدرة على التركيز:

يعتقد البعض عند تناول النوع من الوجبات تساهم بشكل كبير في التركيز، والقدرة على القيام بعدة أنشطة دون الشعور بالكسل والخمول، ولكن عادة يحدث العكس، بفضل الدهون المشبعة التي تؤثر بشكل كبير على وظائف المخ والذاكرة، وبالتالي تسبب قلة التركيز بشكل كبير.

5- ظهور البثور في البشرة:

نوعية الأطعمة التي تتواجد في نظامك الغذائي مهم للغاية تحديدها واختيار المفيد والابتعاد عن الضار منها، إذ تساهم الأطعمة المقلية بشكل كبير على ظهور بثور الوجه بشكل كبير، كما أنه يفضل الابتعاد عن تناول الدقيق الأبيض المتواجد في الخبز والبطاطس.

6- ارتفاع مستوى السكري في الدم:

تناول الأطعمة المقلية، تعمل على ارتفاع مستوى السكر في الدم، كما أن تناول البطاطس والخبز المعد من الدقيق الأبيض يعمل على الإصابة بالسكري.