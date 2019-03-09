النساء يتصدرن تظاهرات "السترات الصفراء" في باريس بـ"البمبي" و"البالونات"

تصدرت النساء المشهد في الأسبوع الـ17 مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، وقد غلب على المشهد ارتداء عدد كبير من النساء بـ"سترات بمبي" ورفعوا "بالونات" بذات اللون أيضا.

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ويسعى محتجو "السترات الصفراء" في التظاهرات، إلى إعطاء زخم جديد لتحركهم المناهض للسياسة المالية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون، عبر تظاهرات في أنحاء فرنسا، واعتصام قرب برج "إيفل"، وتعبئة للنساء.

وكان عدد المحتجين 282 ألفا حين أطلقوا تحركهم للمرة الأولى في 17 نوفمبر، وشكل هذا الاستياء الشعبي أسوأ أزمة يواجهها "ماكرون" منذ انتخابه العام 2017.

ولكن على مدى أربعة اشهر أخذ عدد المتظاهرين يتراجع حتى أنه كان أقل من أربعين ألفا في الثاني من مارس، بينهم أربعة آلاف في باريس، غير أن المتظاهرين يشككون في هذه الأرقام، ويؤكدون أن التعبئة مستمرة قبل أسبوع من انتهاء "النقاش الوطني الكبير"، الذي دعت إليه السلطات للاستماع إلى المطالب، وتقديم حلول سياسية.

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