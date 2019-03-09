مسابقة "أحسن رقصة" للسائحات في الغردقة.. والجائزة "جلسة مساج"

نظمت مجموعة صن رايز جاردن السياحية بمدينة الغردقة مسابقة "مس إنترناشيونال"، لأحسن سائحة ترقص في حفل أقيم بالمسرح الروماني بأحد فنادق الغردقة السياحية، بمشاركة المئات من السائحين من جنسيات أجنبية مختلفة من عدة دول أوربية.

وتعد تلك ظاهرة جديدة في المهرجانات، وهي عبارة عن مسابقة رقص للسائحات من نزلاء الفندق بالمسرح الروماني، لتحصل السائحة التي تحوز على أكبر قدر من التشجيع من الحضور، على جائزة أحسن راقصة، والجائزة عبارة عن جلسة مساج بالمجان.

وشهد الاحتفال إقبال كبير من السائحين بمختلف الجنسيات وسط سعادة بالغة، معبرين عن سعادتهم وشعورهم بالاختلاف في تنوع الاحتفالات، وعبرت سائحة ألمانية عن سعادتها بهذه الاحتفالية الرائعة.

شاركت في المسابقة أكثر من سائحة أجنبية يحملن جنسيات مختلفة، وانحصرت المنافسة بين سائحة من كولمبيا، وسائحة من ألمانيا، وحققت السائحة الكولومبية المركز الأول، وحصلت على رحلة بحرية، وحققت السائحة الألمانية المركز الثاني وحصلت على جائزة جلسة مساج.

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وقال تامر الموجى مدير الفندق المنظم للفاعلية أن الاحتفال تضمن إقامة فقرات ترفيهية، وفقرة للفلكولور الشعبي، وتقديم عشاء بوفيه مفتوح يشمل أكلات شرقية بمصاحبة فرقة "كوبية"، وأكد "الموجي" أن التنوع في المهرجانات هو نوع من الترفيه، يساعد على إخراج الطاقة السلبية الكامنة.

وأضاف خالد الصغير المدير التنفيذي أن هناك أسرة تحمل الجنسية الألمانية تأتي للمرة الـ35 يى عدد الرحلات والزيارات، وأسرة أخرى وعدت بتكرار الزيارة قريبا، مضيفا أن نسبة الإشغال في الفندق تخطت حاجز 80%، من جنسيات مختلفة من ألمانيا وإنجلترا وبلجيكا، ودول أخرى، ويتصدر السائحين المقدمة الألمان بنسبة 60%.

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