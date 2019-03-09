بالفيديو| آخرهن فريال يوسف.. مشاهير أفصحن عن خيانة "النصف الآخر" على الهواء

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كشفت الفنانة التونسية فريال يوسف، عن دخلولها في علاقة عاطفية ثانية بعد طلاقها بأربعة أشهر، موضحة أنها فوجئت بأنه كان متزوجا بعد ارتباطها به، غير أنه طلَّق زوجته بقراره وليس بطلب منها.

وأشارت "يوسف"، خلال لقائها ببرنامج "قطعوا الرجالة" والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب والمذاع على قناة "النهار"، أن علاقتهما قد استمرت لفترة واتفقا على الزواج، ولكنها ألغت الاتفاق بعدما اكتشفت خيانته لها مع امرأة تعرفها جيدا، وبينهما "عيش وملح"، حسب وصفها.

وكان عدد من المشاهير قد أفصحن عن خيانة أزواجهن لهن، وهو ما لم تتقبله بعضهن فيما تجاوزت عنه أخريات كالتالي:

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة لأول مرة عن سبب طلاقها من زوجها ووالد ابنتها الوحيدة، مرجعة السبب لخيانته لها بعد شهر من إنجاب ابنتها، وهو ما تسبب في عودتها لمنزل أهلها ومطالبتها له بإتمام إجراءات الطلاق.

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وأكدت "شيحة"، خلال أحد حلقات برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أنها عندما انفصلت عن زوجها لم تكن تمتلك أي شيء، فقررت أن تبذل ما في وسعها لتحقيق ذاتها، قائلة: "قررت إني أشتغل وبقيت مفيدة شيحة.. وهو ليس له وجود".

تحدثت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن خيانة زوجها السابق المصور أندريه خوري لها، خلال حوارها في برنامج "مع دودي" على قناة "النهار"، فاكتشفت خيانته بعدما نبهتها زميلة لها من الوسط الفني إلى أن هناك علاقة تجمع زوجها بفنانة أخرى.

وأوضحت أنها تأكدت من خيانته لها بذكاء شديد، حيث أنها انتظرت لبعض الوقت بعد خروجه من المنزل ثم اتصلت بآخر رقم ظهر على هاتف المنزل، وكان رقم الفنانة غريمتها، وبمجرد أن ردت عليها، بدأت مادلين بالصراخ مدعية أن منزلها يحترق وطلبت التحدث إلى زوجها "أندريه"، فنادته الأخيرة بعفوية، وهو ما كشف خيانته لها، وكان هذا سبب طلاقها منه.

وروت علا غانم تجربتها الشخصية مع خيانة زوجها الثاني لها، خلال حوارها مع راغدة شلهوب في برنامج "فحص شامل"، حيث قالت إنها ضبطته يخونها مع امرأة لا تعرفها بغرفة النوم بشقة الزوجية، مشيرة إلى أنها انصرفت في هدوء قبل أن تحصل على الطلاق السريع باعتباره الحل الأمثل الذي يحفظ لها كرامتها.

المطربة بوسي كشفت عن خيانة زوجها السابق لها، خلال حوارها في برنامج "الحريم أسرار" على قناة "Ten"، موضحة أنها كانت زميلتها في العمل، واكتشفت علاقتهما بعدما وجدت رسالة على هاتفه وتتبعته حتى وجدتهما في غرفة النوم، وهو ما انتهى بضرب بوسي لها وتطليق زوجها لتلك السيدة.

وخلال حوارها في برنامج "فحص شامل"، قالت الفنانة سمية الألفي، إن زوجها السابق، فاروق الفيشاوي، كالطير الذي لا يحب القيود، وتحملت حريته الزائدة لمدة 16 عاما.

وأضافت أنها تقبلت علاقات فاروق الفيشاوي: "كان أول حب في حياتي، وكان بيقولي أنا ببقى ضعيف قدام أي ست، ومبحبش أكسر خاطر حد، وساعتها عذرته وسبته في علاقاته ولكن بعد 16 سنة زهقت، وطلبت الطلاق"، مشيرة إلى أنها أحبته بعدما أهداها "وردة ولبان وشكولاتة"، بعد انتهاء أحد مسرحياتهم، وسيرهم معًا من جاردن سيتي إلى المنيل.

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