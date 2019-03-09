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فاجأت الراقصة سما المصري متابعيها بنشر مجموعة من الأسئلة التي استقبلتها مساء أمس، عبر خاصية "استوري" خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأظهرت الأسئلة جراءة متابعيها وردود "سما" الجريئة أيضا، حيث سألها أحد متابعيها "هو إنتي عذراء" لترد على الفور: "مش فاكرة الموضوع ده".
بينما سألها أخر عن الشخص الذي يقوم بتصويرها عارية بالحمام، لتجيب: "أمي اللي بتصورني" وعن العمليات التي أجرتها، أكدت أنها لم تقوم سوى بعمليات "البوتكس" دون نفخ.
وكانت "سما"، نشرت صورة جريئة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أمس، مُعلقة: "ابعتوا أسئلتكم في الستوري هرد عليها بداية من الساعة 10 بالليل".
وتابعت: "اجهزوا بالأسئلة وكل سؤال مهما إن كان إيه هرد عليه والله، أنا بجحة جدًا مش عارفة جايبة الجراءة في الرد دي منين بس أنا كدة وعمري ماهتغير، أنا بوش واحد مش زي الجماعه إياهم اللي بـ100 وش".
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة سما المصري لجمهورها الجرئ: العذرية مش فاكراها.. وأمي اللي بتصورني في الحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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