بالصور| نيكول سابا تحتفل باليوم العالمي للمرأة :" فخورة بكوني امرأة"

احتفلت النجمة اللبنانية نيكول سابا، باليوم العالمى للمرأة، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وأرفقت معها تعليقًا باللغة الإنجليزية، قائلةً: "أنا فخورة بكوني امرأة، المرأة سند، الطفلة نعمة، المرأة هي اليد اليمنى للعالم، أنا فخورة بكوني فتاة، أنا فخورة بكوني امرأة".

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ولقيت الصورة استحسان المتابعين، وإنهالت عليها التعليقات فور نشرها الصورة مشيدين بها وبدور المرأة الفعال داخل المجتمع، وعلق أحد المعجبين قائلًا: "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أتقدم إليكِ بأحر التهاني وأغلى الأمنيات وكل عام وأنت بألف خير".

وتابع آخر: "إنتي امرأة وتحملين كل الصفات المميزة التي تتنافس عليها كل سيدة، نيكول، تحية لكل من تناضل في حياتها لأجل حياة مستقرة تشمل عائلتها وعملها".

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