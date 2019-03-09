بالصور| نيكول سابا تحتفل باليوم العالمي للمرأة :" فخورة بكوني امرأة"

احتفلت النجمة اللبنانية نيكول سابا، باليوم العالمى للمرأة، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وأرفقت معها تعليقًا باللغة الإنجليزية، قائلةً: "أنا فخورة بكوني امرأة، المرأة سند، الطفلة نعمة، المرأة هي اليد اليمنى للعالم، أنا فخورة بكوني فتاة، أنا فخورة بكوني امرأة".
ولقيت الصورة استحسان المتابعين، وإنهالت عليها التعليقات فور نشرها الصورة مشيدين بها وبدور المرأة الفعال داخل المجتمع، وعلق أحد المعجبين قائلًا: "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أتقدم إليكِ بأحر التهاني وأغلى الأمنيات وكل عام وأنت بألف خير".
وتابع آخر: "إنتي امرأة وتحملين كل الصفات المميزة التي تتنافس عليها كل سيدة، نيكول، تحية لكل من تناضل في حياتها لأجل حياة مستقرة تشمل عائلتها وعملها".
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