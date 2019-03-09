فيكتوريا بيكهام تتألق بإطلالة أنيقة في اليوم العالمي للمرأة

حصلّت فيكتوريا بيكهام، على الكثير من عبارات الثناء من زوجها نجم كرة القدم السابق، ديفيد بيكهام، لمناسبة يوم المرأة العالمي، الجمعة، وواصلت فيكتوريا بيكهام احتفالاتها بيوم المرأة في وقت لاحق من اليوم، عندما كانت في طريقها إلى متجرها للأزياء الفاخرة في "دوفر ستريت"، في العاصمة البريطانية لندن، مع والدتها جاكي ووالدة زوجها ساندرا، التي لحقتهما في الوصول منفردة بعد تناول وجبة الفطور في وقت سابق من اليوم.

وظهرت فيكتوريا البالغة من العمر 44 عامًا، بإطلالة أنيقة بشكل لا يصدق، حيث كانت ترتدي بنطلونًا ذو أطراف أمامية طويلة مشدودة لتغطي قدميها، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العالي، بينما كانت تتحدث مع والدتها المتألقة، البالغة من العمر 70 عامًا، ووالدة ديفيد بيكهام الأنيقة، حيث كانت كلتا السيدات يرتدين بدلات رسمية أنيقة باللون الأسود.

أقرأ أيضًا

- فيكتوريا بيكهام تستعرض قوامها الممشوق في ملابس رياضية

وتألقت بيكهام ببلوزة سوداء من الدانتيل المستوحاة من الملابس الداخلية، والتي غطتها بمعطف طويل وأنيق بنفس اللون تميز بحزام عريض، وحملت حقيبتها ذات القابض على شكل أسطوانة مع مشبك ذهبي تحت ذراعها، عندما خرجت إلى الشارع واضعة يديها في جيوبها.

وصففت بيكهام خصلات شعرها الرائعة، في شكل ذيل حصان وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة، وفي وقت سابق من الجمعة، أشاد زوج فكتوريا، ديفيد بزوجته وابنتهما هاربر، عندما وصفهما بأنهما "نساء مدهشات في حياته".

وكتب ديفيد بيكهام، لاعب كرة القدم، مع العديد من الصور لهما، "اليوم نحتفل بيوم المرأة العالمي.. إنني محظوظًا للغاية لكي أحظى بتلك النساء الرائعات في حياتي، فهم يلهمونني كل يوم .. يوم امرأة عالمي سعيد لجميع النساء في جميع أنحاء العالم".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- فيكتوريا بيكهام تظهر بإطلاله جذابة في نيويورك

- تعرفي على أبرز تصاميم الأحذية في شتاء 2019