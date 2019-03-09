لمتبعي "الدايت".. نصائح ضرورية لليوم "الفري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

ينتظر متبعو "الدايت" اليوم "الفري" أسبوعيًا وبشغف، لكي يتناولوا كافة الأطعمة والمشروبات المفضلة لديهم، والتي اضطروا الابتعاد عنها، لخسارة الوزن، وهناك اعتقادات خاطئة حول النظام الغذائي في هذا اليوم، لذا يجب اتباع بعض النصائح والإرشادات الضرورية.

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