بالفيديو| هكذا توجت ملكة عاملات النظافة في حفل ضخم بالمغرب

في لفتة مميزة، أقيمت مساء أمس، مسابقة ضخمة لتتويج ملكة جمال للنظافة في دول إفريقيا والمغرب العربي، وفازت باللقب المغربية حسناء فردوس البالغة من العمر 22 عاما بحسب صحف محلية مغربية، أما ميمونة تراوري، من دولة مالي فتوجت ملكة جمال عاملات النظافة في إفريقيا.

الحفل الذي أقيم أمس، تم بحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة والسياسية والفنانين، وكان من تنظيم شركة "أوزون" للنظافة والبيئة والخدمات، في العاصمة المغربية الرباط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتم الاتفاق على اختيار ملكة جمال عاملات نظافة محلية وأخرى على مستوى إفريقيا.

الشعور بالسعادة كان غامرا أمس بين عاملات النظافة، اللاتي تنافسن على لقب وصفوه بالغالي، ومن جهتها أكدت حسناء والتي تعمل في مدينة صفرو وسط المغرب، في تصريحات صحفية أنها فخورة بمهنتها فهي مهنة شريفة ونبيلة، كما أنها سعيدة باللقب الذي حققته.

أما ميمونة تراوري السمراء من دولة مالي، فقالت خلال تصريح لوسائل الإعلام إن شركة "أوزون" أنقذتها من البطالة في البداية، ثم منحتها لقبًا غاليًا، مؤكدة أنها ممتنة لكل المسؤولين والعاملين فيها.

وتتواجد شركة "أوزون" للنظافة والبيئة والخدمات في عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب ومالي وساحل العاج والسودان.

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