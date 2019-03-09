بالصور| بسمة وهبة مع زوجة ابنها عقب منعها من حضور العرس

خبر جديد وسعيد، زفته الإعلامية بسمة وهبة لجمهورها، بشأن أزمة منعها من حضور عُرس نجلها في المملكة العربية السعودية.

ونشرت "وهبة"، صورة تجمعها بزوجة نجلها، في مدينة جدة السعودية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "عروسة ابني وعروسة قلبي وروح قلبي".

وحرصت الإعلامية المصرية على عدم إظهار وجه زوجة ابنها، من خلال التقاط صورة لها من ظهرها، أثناء احتضان "بسمة" لها.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت خلال الساعات الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، المهنئة لها بحل أزمتها.

يشار إلى أن الإعلامية بسمة وهبة، نشرت مقطع فيديو على صفحتها بموقع "إنستجرام"، وهي منهارة من البكاء بسبب عدم قدرتها على حضور عقد قران ابنها، في المملكة العربية السعودية.

وقالت: "فرحتي مش سيعاني إن ابني هيتكب كتابه بس أنا مضايقة أوي من حاجة تانية"، مضيفة أن ابنها سعودي الجنسية وخطيبته أيضًا سعودية، كما أن عقد القران سيتم بالمملكة، والعادات هناك أن يكون حفل "كتب الكتاب" للرجال فقط ولا يحضره أي سيدة، مستطردة: "لما بتخيل أن ابني هيتكتب كتابه وأنا مش شايفاه بضايق".

وشددت على احترامها لعادات وتقاليد الشعوب العربية والأوروبية أيضًا، متسائلة: "بس إزاي ابني يتكتب كتابه وأنا مش موجودة، وقالولي إن أقصى حاجة ممكن أعملهالك أنك تشوفيه بالفيديو، فأنا مش موافقة ولا مبسوطة، فرحتي كانت هتبقى كبيرة لو عمل كده في مصر بين أهلي وصحابي، نفسي ألاقي حل".

​