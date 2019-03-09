بالصور| مفيدة شيحة ترتدي الحجاب في المملكة العربية السعودية

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شاركت الإعلامية مفيدة شيحة جمهورها، بنشر مجموعة مواد مصورة لها من المملكة العربية السعودية، خلال تأدية مناسك العمرة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأطلت "شيحة" بحجاب فاتح اللون، بالإضافة إلى عباءة سوداء فضفاضة، مزينة بنقوش بيضاء صغيرة الحجم، معلقة: "صباح الخير من أحلى مكان في الدنيا".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت خلال الساعات الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، المهنئة لها بتأدية العمرة.
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