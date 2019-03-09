بالصور| بعد وفاتها.. 6 معلومات عن ملكة جمال الكون للمراهقات

توفيت ملكة جمال الكون للمراهقات السابقة، عن عمر لا يتجاوز 20 عاما، بعد رحلة عائلية إلى النمسا لأجل الاحتفال بعيد ميلادها، إذ ظلت لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة ألزمتها المستشفى.

وأعلنت عائلة عارضة الأزياء، لوتي فان دير زي، وفاة الابنة، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتبوا: "لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6 مارس عند الساعة العاشرة و47 دقيقة"، وأضافت العائلة في تدوينتها: "إنه لمن الأمور التي لا تخطر على البال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا، قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حصل".

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن ملكة جمال الكون للمراهقات الراحلة.

- تبلغ من العمر 20 عامًا، إذ ولدت في 21 فبراير 1999 .

- أقامت العارضة الراحلة في مدينة أنسخديه بمقاطعة أوفرآيسل شرق هولندا.

- توجت لوتي بلقب ملكة جمال المراهقات في هولندا في شهر سبتمبر من العام 2016.

- حصدت لقب ملكة جمال الكون للمراهقات في أغسطس 2017، وبدأت مسارا مهنيا حافلا في مجال عروض الأزياء.

- خلال قضاء الأسرة عطلتهم في النمسا، شعرت لوتي بتدهور حالتها الصحية وهو ما تحول لاحقًا إلى سكتة قلبية مفاجئة، انتقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لمتابعة تطور حالتها الصحية تحت إشراف الأطباء.

- وافقت عائلة لوتي على إزالة الأجهزة التي تبقيها على قيد الحياة في مستشفى بمدينة ميونخ الألمانية، بعدما أصيبت أعضائها بفشل كبير وتوقف دماغها عن العمل، مساء الأربعاء الماضي.

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