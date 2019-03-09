شعبة "الجمال" بالإسكندرية تحتفل بـ"عيد الكوافير"

قال سعيد طه، رئيس شعبة التزيين والجمال بالغرف التجارية المصرية بالإسكندرية، إن يوم الاثنين القادم سيقام "عيد الكوافير"، بأحد الفنادق الشهيرة، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، وذلك بهدف الإبداع وإظهار أحدث ما توصلت له المهنة من قصات شعر مختلفة.
وأضاف "طه" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "Ten"، أن مهرجان الجمال الذي أقيم بالبحيرة جاء بهدف عرض الإمكانيات والفن الذي وصلت إليه قصات شعر الشباب فهو لإبراز الإبداع، مؤكدًا أن المهرجان شارك به عدد هائل من الشباب من جميع محافظات الجمهورية.
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