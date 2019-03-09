كلوي سيمز تُظهر أناقتها بملابس بحر بيضاء في تايلاند

سافرت النجمة كلوي سيمز، 36 عاما، إلى تايلاند لتصوير أحدث حلقات برنامج تووي، وظهرت سيمز بمظهر رائع تحت أشعة الشمس في كوه سوماوي، الثلاثاء، وكشفت عن صدرها في مايوه رائع باللون الأبيض ذي فتحة منخفضة عند خط الرقبة.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمة تلفزيون الواقع اعتمدت مايوه قطعة واحدة بحزام من عند منطقة الخصر، أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، كما في درجة حرارة تتخطى الـ27 مئوية، وقفت الشخصية التلفزيونية في وسط البحر الأزرق، وارتدت ثلاث أساور، وأقراط أذن شيمر باللون الفضي، وسلسالا كبيرا بطبقات متعددة.

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وظهرت كلوي بشعرها الطويل إلى خصرها وتركته بتمويجات واسعة، وبدا أنها تستمتع بدرجات الحرارة المرتفعة في تايلاند، وهي تستمتع باستراحتها على الشاطئ.

ويبدو أن كلوي خضعت لعلاج برياضة اليوغا في تايلاند، إذ كشف مطلعون لـ"ديلي ميل" أن رحلتها إلى تايلاند رائعة جدا جدا، وهي تستمتع بالوجود في الحانات على الشاطئ أكثر من النوادي، وفي وقت سابق استمتع فريق العمل، بأشعة الشمس في فيغتس وماربيا وإيبيزا، وأضاف المطلعون: "هذه المرة يستمتع الفريق بدروس اليوغا، ووجبات الطعام الصحية، ومع حبهم للحياة الليلة في تايلاند، يرغبون في تجربة أشياء جديدة."

تأتي رحلة تايلاند بعد تغيير إجراءات كبيرة على طاقم التمثيل، باستبعاد بعض الشخصيات، إذ في فبراير/ شباط، استبعد المنتجون كل من ياسمين أوخلو، وجيمس لوك، وأكد المطلعون أن الزوجين تراجعا عن برنامج "آي تي في بي" بعد أعوام من الأعمال الدرامية الشخصية، وتم وضعهما في أدوار ثانوية في الموسم الـ24من برنامج الواقع.

وشهد التغيير أيضا 10 أعضاء من فريق عمل برنامج "ذي أونلي واي إز سايكس" ولن يظهروا عند عودة البرنامج في وقت لاحق من هذا العام، كما أن رؤساء برنامج تووي، يبحثون عن شخصيات جديدة، وقال مصدر للصحيفة: "لقد تم توثيق العلاقة المضطربة بين لوك وياز، ومنذ الاستراحة في نهاية المسلسل عملوا بجد على أنفسهم وعلاقتهم، ويتفقون بشكل متبادل مع المنتجين على زيادة مدة الاستراحة، وهذا أفضل للبرنامج".

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