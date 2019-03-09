تعرف على طريقة عمل "البيكاتا اللحم بالمشروم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: تعد "البيكاتا اللحم بالمشروم" من الأطباق السريعة والذيذة التي يمكن تقديمها على المائدة، ولها العديد من الطرق لإعدادها، كما تتميز بمكوناتها الصحية العديدة والمفيدة لصحة الإنسان. ويمكن معرفة طريقة عمل "البيكاتا اللحم بالمشروم" بشكل سريع وبسيط خلال الفيديو التالي:

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