انت الان تتابع تفاصيل خبر الظلام يعم فنزويلا والحكومة تغلق المدارس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 11:40 صباحاً - أغلقت الحكومة الفنزويلية المدارس وأعلنت يوم عطلة؛ بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كاراكاس ومدن كبيرة أخرى، بسبب عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية بالبلاد.

وغرّدت دلسي رودريغيز، نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، على "تويتر"، أمس الجمعة، أن الرئيس "أمر بتعطيل الدراسة والعمل لتيسير جهود استعادة خدمة الكهرباء في البلاد".

ويعد انقطاع الكهرباء متكرراً في فنزويلا، حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخّم، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء، وهجرة جماعية لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انقطاع الكهرباء يؤثر في العاصمة كاراكاس و15 ولاية من ولايات فنزويلا الـ23.

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وأوضح وزير الكهرباء لويس موتا، عبر التلفزيون الحكومي: "عطّلوا عملية توليد ونقل (الكهرباء) في سد جوري الكهرومائي الذي يعد الركيزة الأساسية لأنظمة الكهرباء"، لكن الوزير لم يقدّم أي دليل، مضيفاً أن الخدمة ستعود خلال نحو ثلاث ساعات.

وقال منتقدون إن الفساد وتراجع الاستثمار أسهما في عدم قدرة شبكة الطاقة الكهربائية بالبلاد على العمل، في حين يقول مادورو: إن "الخصوم السياسيين يخلقون تلك المشكلات عن عمد".

وتشهد فنزويلا توتراً منذ 23 يناير الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، "أحقيّته" بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، في حين أيّدت بلدان، بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.