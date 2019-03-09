انت الان تتابع تفاصيل خبر أكبر معمرة في العالم تدخل غينيس بـ116 عاماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 11:40 صباحاً - انضمت يابانية تبلغ من العمر 116 عاماً، اليوم السبت، إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر معمرة في العالم.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن إدارة الموسوعة العالمية إعلانها رسمياً أن اليابانية "كاني تاكانا" أكبر امرأة عمراً على وجه الأرض.

وكرمت الموسوعة تاكانا في حفل أقامته اليوم السبت، بدار رعاية المسنين التي تقيم بها في مدينة فوكوكا شمال غربي اليابان، بحضور أسرتها ورئيس بلدية المدينة.

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ووُلدت تاكانا في 2 يناير عام 1903، ولديها أربعة من الأبناء وابن بالتبني، حسب المصدر نفسه.

واعتادت المعمرة اليابانية الاستيقاظ في السادسة صباحاً كل يوم، وتحب الاستمتاع بدراسة الرياضيات.

وانتزعت تاكانا لقب أكبر معمرة من اليابانية تشيو مياكو التي توفيت في يوليو الماضي، عن عمر ناهز 117 عاماً.