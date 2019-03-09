انت الان تتابع تفاصيل خبر فصلتهم سياسة ترامب.. قاض يأمر بإعادة أبناء المهاجرين لذويهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 11:40 صباحاً - أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي بضم الآلاف من أبناء المهاجرين، من الذين فصلتهم سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حدود البلاد الجنوبية، إلى ذويهم.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشييتد برس"، السبت، أن قرار القاضي دانا سابرو جاء في ضوء تقرير لهيئة رقابية تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية صدر مؤخراً، وجاء فيه أن آلافاً من الأطفال لا يزالون مفصولين عن آبائهم منذ صيف 2017.

وقال سابرو، الجمعة، إن سلطته تنطبق على أي حالة فُصل فيها أطفال عن آبائهم، حيث سبق أن أصدر أمراً، أواخر العام الماضي، بضم أكثر من 2700 طفل من أبناء المهاجرين إلى آبائهم.

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وكان ذلك العدد يتعلق فقط بالآباء الذين احتجزتهم السلطات الأمريكية بعد دخولهم الحدود، أما قراره الجديد فيشمل أي عدد من المهاجرين تم فصلهم عن ذويهم، سواء أكانوا محتجزين أم كانوا غير محتجزين، حسب المصدر نفسه.

السلطات الأمريكية لم تشر إلى عدد الأطفال الذين ما زالوا مفصولين عن آبائهم حتى الآن، لكنها تقدر ذلك بالآلاف.

وتسعى سياسة إدارة ترامب الجديدة بشأن الهجرة، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي، إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من المحاكمات الجنائية بحق الأشخاص الذين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

ووضعت السلطات الأمريكية أولئك المهاجرين رهن الاعتقال؛ وهو ما أدى إلى فصل أطفالهم عنهم، وفق "أسوشييتد برس".