سيدة تفقد ذاكرتها بسبب "الصداع".. "نسيت أخر 40 سنة"

تعرضت سيدة أمريكية تدعى كيم دنيكولا، وتبلغ من العمر56عامًا، وتقطن في "باتون روج"، بولاية لويزيانا، لصداع شديد ورؤية ضبابية، دخلت على إثرها في حالة إغماء، أدت لفقدانها ذاكرتها خلال آخر 40 عامًا من عمرها، نتيجة لإصابتها بمرض نادر يُعرف بـ"فقدان الذاكرة العابر".

استدعت حالة "كيم" نقلها للمستشفى بعد دخولها في حالة إغماء، وأجرى الأطباء عدة فحوصات في المخ، للاطمئنان على صحتها، ولم يتمكن الأطباء من التوصل لتفسير لفقدان ذاكرتها، كما لم تظهر أي علامات تبيّن حدوث سكتة دماغية أو تلف في الدماغ، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حاولت الممرضة اختبار ذاكرتها، لتجدها في حالة نسيان تام وتوقفت بالزمن خلال عام 1980، وعندما سألتها عن الرئيس الأمريكي الحالي أجابت بأنه رونالد ريجان، بالإضافة لعجزها عن التعرف على أسرتها وزوجها وأطفالها.

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دخلت "كيم" في حالة فقدان الذاكرة لمدة 5 أشهر، وتحاول عائلتها مساعدتها على التذكر والتعرف عليهم بشتى الطرق، وتحاول اكتشاف جميع الأشياء، وكأنها تشاهدها لأول مرة بما في ذلك الأشياء العادية، كالهواتف الذكية وأجهزة التليفزيون والكمبيوتر والتأقلم مع الأشياء الكثيرة التي لا تتذكرها.

وذكرت: "إذا كانت الذكريات لا تعود، يمكنني أن أصنع ذكريات جديدة".

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