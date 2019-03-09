بالصور| جلسة تصوير بـ"ملابس كلاسيك" لمنة فضالي تكشف عن خصرها

خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور علاء نزير، ونشرت صورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "منة" خلال جلسة التصوير بإطلالة كلاسيكية مرتدية "بلوزة" تكشف عن خصرها وسروال واسع، باللونين "البيج" والأسود، نالت إعجاب الكثير من متابعيها. يذكر أن آخر أعمال منة فضالي فيلمها الكويتي "إتيكيت"، الذي شاركها في بطولته الفنان أحمد رزق، والتي تجسد من خلاله دور مضيفة طيران تتعرض للفصل من عملها بسبب مبادئها، وتتوالى الأحداث، وهو من تأليف وإخراج نايف الراشد، كما يشارك في بطولته أيضًا. Advertisements ​

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