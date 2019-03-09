في 40 دقيقة.. حكاية هتك عرض طفلة على يد سائق "توك توك" في حلوان

أنينها ورفضها للمعاشرة لم يمنعانه، 40 دقيقة هي المدة التي استغرقها الاغتصاب الوحشي الذي تعرضت له طفلة لا يتعدى عمرها الـ15 عامًا، تحت تهديد السلاح في حلوان، جنوب محافظة القاهرة.

البداية كانت مقابلة صدفة في أحد الشوارع، فالضحية هي فتاة متسولة، تجوب مناطق عدة يوميًا بحثًا عن قوت يومها، بائعة مناديل، تسكن الشارع وتألفه، لكن المصادفة أوقعت في طريقها سائق "توك توك"، قرر أن يغتصبها ويعاشرها معاشرة الأزواج دون رحمة.

وفقًا لتحقيقات النيابة، فإن المتهم استخدم سلاحًا أبيض، لتهديد الضحية، بعد أن تحدثا حديثًا هادئًا، أقنع خلاله الضحية أن تسير معه إلى منطقة نائية في حلوان حتى أشرع في وجهها السلاح وهددها إذا تحدثت أو قاومته.

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عقب انتهائه من جريمته، فر المتهم هاربًا، استجمعت حينها الفتاة التي تدعى "م. أ"، قواها، وذهبت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا يفيد بتعرضها لاعتداء جنسيًا على يد سائق "توك توك"، تحت تهديد السلاج.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم ويدعى "م. ر. ا"، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويعمل سائق "توك توك"، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاغتصاب وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وقررت عرض الضحية على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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