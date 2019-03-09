بالصور| "القومي للمراة" يشارك في احتفال مبادرة" she can" لرائدات الأعمال

شارك المجلس القومي للمرأة في أكبر حدث سنوي لرائدات اﻷعمال بمصر والوطن العربي SHE CAN، وذلك بمنطقة التحرير، في ضوء الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.

ويهدف الاحتفال إلى نشر الوعي عن ريادة الأعمال للسيدات في مصر، وتشجعيهم لبدء مشاريعهم الخاصة، ويضم العديد من الأنشطة الهادفة لتوصيلهم بكل الموارد والمصادر المتاحة، باﻹضافة إلى دعوة كل النماذج الناجحة لرائدات الأعمال، من جهات استثمار وتمويل، لمحاولة خلق بيئة صحية مفيدة لكل السيدات الراغبات في بدء أو تطوير مشاريعهن.

يذكر أن "2019 SHE CAN.. هى تقدر"، يعتمد عل محور أساسي هذا العام، وهو العقبات التي واجهت قصص النجاح لرائدات اﻷعمال، أسبابها، وكيفية التغلب عليها، مع سرد قصص لسيدات وفتيات تغلبن على الصعاب وحققن نجاحآ يعطى طاقة إيجابية أدت الى انطلاقة جديدة غيرت مسار حياتهن العملية.

وتضمن الاحتفال العديد من اﻷنشطة المختلفة، وطرح أسئلة موجهة لمتخصصين في مجال ريادة اﻷعمال، ويساعد على عرض المنتجات والخدمات والتشبيك مع عدد كبير من المستثمرين.

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