بالفيديو| "دموع فرح" رجاء الجداوي خلال تكريمها في اليوم العالمي للمرأة

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، أمس، عدد من الصور والفيديوهات لتكريم الفنانة القديرة رجاء الجداوي في مدريد بإسبانيا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأرفقت "شلبي" تعليقات على ما نشرته بأنه احتفال مدريد في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي ختم بعرض أزياء لهاني البحيري.

وارتدت "الجداوي" فستانا من اللون الفضي اللامع خلال تكريمها، من السفير المصري في إسبانيا عمر سليم، والذي أعطاها درعا خلال التكريم لترد عليه "الجداوي"، قائلة: "هعيط".

ونشرت بوسي شلبي كذلك عددا من الصور لها، برفقة رجاء الجداوي ونجوم الفن والمشاهير الذين حضروا الاحتفالية، كما حرصت على مشاركة جمهوها لحظات قضائها أوقاتا سعيدة في شوارع مدريد مع رجاء الجداوي، التي أهدتها باقة من الورود.

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