منة شلبي تحتفل بيوم المرأة العالمي بصورة من "أحلى الأوقات"

نشرت الفنانة منة شلبي صورة قديمة، خلال مشاركتها مع الفنانة هند صبري، وحنان ترك، في فيلم "أحلى الأوقات"، وذلك على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "منة" تعليقا على الصورة، يشير إلى احتفالها بيوم المرأة العالمي بهذه الصورة من الفيلم، وقالت إن الفيلم بطولة نسائية، وكذلك الإخراج والتأليف والديكور: "كل سنة واحنا واقفين مع بعض وبنقوي بعض وأحلى أوقاتنا مع بعض، وبالمناسبة، فيلم #أحلى_الأوقات مش بس بطولة نسائية جماعية، الفيلم من إخراج هالة خليل، تأليف وسام سليمان، مونتاچ منار حسني، ديكور شيرين فرغل و شيرين فرج.. we can do it :)".

وتفاعل جمهور ومتابعي منة شلبي معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بنيها: "بحب الفيلم ده جدا، مهما أشوفه مبزهقش"، و"واحد من أجمل الأفلام في السينما المصرية".

