ميلانيا ترامب أنيقة في حفل توزيع الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة

بنت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، البالغة من العمر 48 عامًا، رصيدًا مهنيًا ناجحًا كعارضة أزياء، ومن ثم تزوجت من الرئيس الأميركي دونالد ترامب (72 عامًا) في عام 2005، وفي يناير/ كانون الثاني عام 2017، بدأ الزوجان في تولي أدوارهم كرئيس وسيدة أولى للولايات المتحدة.

وتميل ميلانيا، في هذه الأيام، إلى التركيز على حملتها "Be Best"، والتي تركز على بعض القضايا الرئيسية، التي تواجه الأطفال اليوم وكذلك واجباتها كسيدة أولى، ووفقًا لذلك حضرت حفل توزيع الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة لعام 2019، والذي أقيم في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن العاصمة، تزامنًا مع يوم المرأة العالمي.

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وتشتهر السيدة الأولى بذوقها الرفيع، وهو ما أثبتته يوم الجمعة، حيث ظهرت بمعطفًا أنيقًا من الجلد أخضر اللون، والذي تميز بحزام كبير على الخصر، والذي يأتي بتوقيع "أليكسا تشونغ"، وعلى الرغم من بيعه حاليًا على موقعها، إلا أنه يُباع بشكل عام على ""Net-A-Porter، مُقابل 1،585 دولارًا (1،200 جنيه إسترليني).

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ونسقت السيدة الأولى، معطفها مع حذاء "So Kate" من كريستيان لوبوتان، بسعر 725 دولار (554 جنيه إسترليني)، ووضعت المكياج البسيط، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي الباهت.

وصعدت ميلانيا، خلال الحدث، إلى المنصة لإلقاء خطاب، حيث قالت إن المجتمع يحتاج إلى شجاعة هؤلاء النساء للمضي قدمًا، وإن "الشجاعة هي التي تشكل فارقًا بين من يتحدث عن تغييرات ومن يتصرف من أجل إحداثها".

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