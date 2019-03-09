طريقة عمل عصير الجزر والتفاح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري عصير الجزر والتفاح على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكوّنات: عصير حبتين من الجزر. Advertisements عصير حبتين من التفاح. عصير ليمون. طريقة التحضير: اخلط العصائر مع بعضها البعض، ثمّ أضف عصير الليمون.

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