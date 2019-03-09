كانت طالبة بمرحلة الثانوية التجاري ذهبت لمنزل المدرسة الخاصة بها، لتحصيل درسها، دخلت الطالبة المنزل لم تجد المدرسة، لتجد زوجها بمفرده ظل يطمئنها بأن زوجته في طريقها للمنزل.
دقائق قليلة حتى كشر الزوج عن أنيابه إذا حاول التهجم على الطالبة وحاول هتك عرضها بالقوة، نجحت الطالبة من الإفلات والذهاب إلى والدتها بملابس ممزقة، بحسبما ذكرته جريدة الجمهورية، في عددها الصادر بتاريخ 27 مايو 1992.
فتوجهت والدة الطالبة بتقديم بلاغ ضد الموظف الذي كان يعمل في وزارة الثقافة وأمر ناصر المشالي، مدير النيابة، آنذاك، بحبس المتهم أربعة أيام على التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر من أرشيف الصحافة| طالبة ذهبت لتحصيل دروسها في منزل مدرستها.. فتعرضت لهتك العرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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