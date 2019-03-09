من أرشيف الصحافة| طالبة ذهبت لتحصيل دروسها في منزل مدرستها.. فتعرضت لهتك العرض

كانت طالبة بمرحلة الثانوية التجاري ذهبت لمنزل المدرسة الخاصة بها، لتحصيل درسها، دخلت الطالبة المنزل لم تجد المدرسة، لتجد زوجها بمفرده ظل يطمئنها بأن زوجته في طريقها للمنزل.

دقائق قليلة حتى كشر الزوج عن أنيابه إذا حاول التهجم على الطالبة وحاول هتك عرضها بالقوة، نجحت الطالبة من الإفلات والذهاب إلى والدتها بملابس ممزقة، بحسبما ذكرته جريدة الجمهورية، في عددها الصادر بتاريخ 27 مايو 1992.

فتوجهت والدة الطالبة بتقديم بلاغ ضد الموظف الذي كان يعمل في وزارة الثقافة وأمر ناصر المشالي، مدير النيابة، آنذاك، بحبس المتهم أربعة أيام على التحقيق.

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