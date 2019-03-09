هذا الحمض ينبوع الجمال والشباب لبشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تحلم كل امرأة ببشرة نضرة ونقية تشع شبابا وحيوية، ولهذا الغرض ينصح فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر باستعمال مستحضرات التقشير المحتوية على حمض بولي هيدروكسي "Polyhydroxy acid"، الذي يعد بمثابة ينبوع الجمال والشباب للبشرة.

وأوضح مالدينجر أن حمض بولي هيدروكسي يحارب التجاعيد ويخلص البشرة من القشور وخلايا الجلد الميتة، كما أنه يمد البشرة بالرطوبة ويخلصها من الشوائب كالبثور ليمنحها مظهرا صافيا ومشرقا.

ويعمل حمض بولي هيدروكسي أيضا على تجديد خلايا البشرة، ومن ثم تجديد شبابها، فضلا عن أنه يحد من بقع التصبغات ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأشار فنان التجميل الألماني إلى أن حمض بولي هيدروكسي يعد مناسبا للبشرة الحساسة بصفة خاصة بفضل تأثيره اللطيف بخلاف مواد التقشير الأخرى الشديدة مثل حمض الفاكهة وحمض الجليكوليك وحمض اللبنيك، والتي تتسبب في احمرار البشرة والشعور بحرقان وحكة ووخز بعد استعمالها.