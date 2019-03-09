بدون سليكون.. وصفة لتكبير الشفاه باستخدام ملح البحر

الشفاه الممتلئة واحدة من أكثر اهتمامات الفتيات، التي تسعى لها، من أجل الظهور بشفاه اكثر أنوثة وجاذبية.
حتى أن البعض منهن يلجأن للعمليات الجراحية.
وسلط موقع bold sky الهندي الضوء على وصفة هندية لتكبير الشفاه باستخدام ملح البحر تعرفي عليها.
المكونات:
1/4 كوب من ملح البحر
قطرات جلسرين
كوب ماء ورد
الطريقة:
في وعاء عميق اخلطي ملح البحر مع الماء ورد والجلسرين جيدا.
استخدمي فرشاة أسنان ناعمة، لالتقاط الخليط وقومي بتقشير الجلد الميت.
كرري الوصفة مرتين أسبوعيا.
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