"ما برضى بالإساءة".. "غيرة نسوية" بين إليسا ونجوى كرم ونوال الزغبي

مشادات نسائية غير مباشرة، تدور من حين وآخر بين الفنانة اللبنانية إليسا، والمغنيتين نوال الزغبي ونجوى كرم، والتي يصفها بعض متابعيهن بـ"غيرة بين بنات حواء"، رغم ما يتمتعن به من نجومية.

بدأت إليسا برد على مناوشة جديد من جمهور المغنيتين، وسط مقارنتهم بمدى شعبية "نوال" و"نجوى" و"إليسا"، حيث قالت الأخيرة في تغريدة لها عبر "تويتر": "كتير عم يصير حكي بالصحافة ومواقع التواصل، وخاصة بقصة نجمة روتانا الأولى وعلاقتي بنوال ونجوى وكل هالتفاصيل، أنا بطلب من كل اللي بيحبوني، إنو ما يدخلو بسجالات لأنه ما برضى يكون في إساءة لحدا من قبل الفانز".

ويأتي ذلك عقب دعم نجوى كرم لنوال الزغبي بقوة، من خلال حضورها بروفات حفل إطلاق ألبومها الجديد، ومشاركتها في الاحتفال نفسه، في ظل وجود شائعات مستمرة لخلافات بين نوال وإليسا، في الوقت الذي أكدت فيه الأخيرة على ضيقها من عدم سؤال نجوى عليها، عقب إعلان نعافيها من السرطان، مكتفية بالدعاء لها عبر تغريدة.

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