ما العمر المناسب لإعطاء الطفل هاتفا ذكيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

صارت الهواتف الذكية من مفردات الحياة اليومية في وقتنا الحاضر، حتى أنها أصبحت في أيدي الأطفال أيضا. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال حول العمر المناسب لإعطاء الطفل هاتفا ذكيا.

للإجابة على هذا السؤال، قالت الخبيرة التربوية الألمانية كريستين لانجر إن العمر المناسب هو 11 أو 12 سنة؛ حيث يكون الطفل قادرا على التعامل مع وظائف الهاتف المعقدة وتصفح شبكة الإنترنت بأمان.

وأضافت الخبيرة المتخصصة في التربية الإعلامية أنه ينبغي على الوالدين مرافقة الطفل في بداية استعمال الهاتف وإرشاده حول نوعية المحتويات والمعلومات، التي يجوز نشرها على شبكة الإنترنت وتلك التي لا يجوز نشرها، وكذلك كيفية تجنب الوقوع في فخ الاشتراكات.

كما ينبغي على الوالدين الاتفاق مع الطفل على ضوابط استخدام الهاتف الذكي كتحديد مواعيد وأوقات لاستخدام الهاتف وشبكات التواصل الاجتماعي والألعاب.