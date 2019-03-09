الرياضة مفيدة لمرضى الفصال العظمي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام والطب الرياضي إن الرياضة مفيدة لمرضى التهاب المفاصل التنكسي "Osteoarthritis" المعروف أيضا باسم "الفصال العظمي"، بشرط ممارسة الرياضة السليمة وبقدر معتدل بين التحميل وتخفيف الحمل.

وأوضحت الجمعية أن الرياضات المناسبة لمرضى الفصال العظمي هي ركوب الدراجات الهوائية والمشي باستخدام العصي والتمارين المائية.

أما الرياضات غير المناسبة فهي، التي تتطلب سرعة عالية أو تغيير الاتجاه على نحو مفاجئ أو التلامس الجسدي مع الغير، مثل القفز على الترامبولين ورياضات الكرة مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد.

وبطبيعة الحال ينبغي الحصول على الضوء الأخضر من الطبيب المعالج قبل ممارسة الرياضة.