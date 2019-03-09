مفاجأة.. ريهام حجاج بدون خاتم الزواج في أحدث ظهور

لفتت الفنانة ريهام حجاج الأنظار، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "حجاج" بأزياء كاجوال قاتمة اللون ونظارة شمسية، بجوار أحد الشواطئ، ممسكة بيدها اليسرى لحقيبتها، والتي أظهرت عدم ارتدائها "دبلة الزواج" من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ما أثار تساؤلات حول انفصالهما.

يشار إلى أنه توجد "حرب باردة" تشتعل بين حين وآخر، بين الفنانتين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج، عبر منابر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوصل كل منهما رسالة للأخرى.

وكانت آخر مشادة غير مباشرة بينهما، ما نشرته الفنانة ريهام حجاج عبر خاصية "استوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، في عيد الحب، ردًا على ما نشرته الفنانة ياسمين عبدالعزيز على حسابها بالهدايا التي أُرسلت لها بمناسبة الاحتفال بفلانتين.

وأشار "حلاوة" خلال مقطع الفيديو قائلًا: "مش أي حد يشتري ورد يبقي أنا اللي بعته أنا بشتري لمراتي بس".

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وكان رجل الأعمال محمد حلاوة انفصل عن ياسمين عبدالعزيز قبل عام، وظل الثنائي يتكتمان على الخبر، قبل أن ينتشر خبر زواج الأول من ريهام حجاج قبل عدة أشهر.

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