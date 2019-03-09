«وليد» يطلب التطليق: «غشتني بالكرياتين والنحت وبنتنا طلع شعرها أكرت»

بعد 3 سنوات من الزواج، أقام «وليد.ي» 28 عامًا، دعوى «تطليق» حملت رقم 1684 / 2019 ضد زوجته «مريم.ع» 23 عامًا، طلب فيها الانفصال عنها بسبب الخداع والغش، بعدما اكتشف إجرائها عمليات تجميل قبل الزواج منه.

قصة حب جمعتهما بعدما تعرفا على بعضهما في أحد النوادي، يروي الزوج العشريني: «اتعرفنا على بعض في الجيم بتاع النادي وأعجبت جدا بيها وأكتر حاجة حبيتها فيها اهتمامها برشاقتها وجمالها الطبيعي».

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صدمة اكتشفها الزوج بعد إنجاب طفلته الوحيدة، يضيف: «كنت أسعد إنسان لما عرفت إنها حامل في بنت واتمنيت من كل قلبي تطلع البنت حلوة لأمها.. لكن بعد الولادة الشك ملا قلبي لاقيت البنت مش شبهنا وبعد ما كبرت شوية عملت تحليل DNA وفعلا طلعت بنتي لكن أمها عملت معايا مشكلة لأني بشك فيها وصدفة عرفت من والدها إنها عملت عملية تجميل في مناخيرها ونحت لجسمها وشفط دهون بالإضافة إلى إني عرفت استخدامها لمستحضرات تجميل لفرد شعرها عشان أكرت.. وبنتي طلعت وحشة لأمها».

خلافات بين الزوجين إثر تلك الصدمة: «مبقتش واثق فيها ولا في أي حاجة بتعملها دي إنسانة كذابة وبتخبي علي كل حاجة وعشرتنا بقت مستحيلة.. اللي يغش ويخدع ويعمل كدا مرة يعملها ألف مرة.. هي وأهلها خدعوني عشان أتجوزها.. حاليا مش عايز بنتي تتربى معاها دي أم كذابة وأكيد بنتي هتتعلم منها لو عاشت معاها.. عشان كدا لجأت للمحكمة عشان أطلقها وأخد حضانة بنتي ومعايا ما يثبت إجرائها عمليات تجميل قبل الجواز بجانب تحليل البنت والشكل».

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