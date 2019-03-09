رغم الاتهامات بالاغتصاب.. سعد لمجرد يهنئ المرأة بيومها العالمي على طريقته

نشر المطرب سعد لمجرد، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له وهو يغني "أخدني معك" للفنان فضل شاكر.

وأرفق لمجرد تعليقا على الفيديو الذي نشره واستغرق عدة دقائق وهو يغني ويعزف الاغنية على طريقته الخاصة، قائلا: "هدية بسيطة مني لك أمي ولكل نساء العالم، كل عام وانتن بالف خير"

هكذا احتفل لمجرد باليوم العالمي للمرأة على طريقته الخاصة، وتفاعل معه جمهوره ومتابعيه عبر الإعجابات والتعليقات والتي جاء من بينها: "وحشنا صوتك وإحساسك"، و"أحلى مفاجأة أنت معلم".

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جدير بالذكر أن سعد لمجرد متهما في عدة قضايا تتعلق باغتصابه نساء في فرنسا، وألقي القبض عليه أكثر من مرة قبل أن يتم الإفراج الشرطي عنه بكفالة وعلى ذمة القضايا.

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