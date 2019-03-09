«مرام» ترفع دعوى خلع: «جوزي خايف على مستقبله من الخلفة»

تصعد السلم مسرعة وبأنفاس لاهثة سألت «أروح للقاضي منين؟!»، وصرخت فجأة «إنجدوني ياناس عاوز يحرمني من الأمومة علشان خايف على مستقبله»، نطقت «مرام» هذه الكلمات وكادت أن تفقد وعيها من شدة الألم النفسي، الذي ظهر علي ملامحها، في الدور الأول من محكمة أسرة «المنشية» وسط الإسكندرية، التي لجأت إليها، لتقيم دعوى خلع ضد زوجها الذي يمنعها من الحمل وإنجاب الأطفال.

جلست مرام إبراهيم، 26 سنة، وهي لم تتمكن من السيطرة على دموعها، قائلة: «غشني وخدعني بأسم الحب وكان فاكر إني هفضل حبي له علي حلمي بالأمومة، بس أنا نفسي أفهم عمل فيا كدة ليه؟!».

وأضافت «مرام»، لـ«هن»، أنها تعرفت علي زوجها «محمود.أ»، 28 سنة، في عيادة الأسنان التي كان يتدرب بها منذ سنوات، ونشبت بينهم بعض المشاعر التي باتت تنمو يوما تلو الأخر حتى تحولت إلى «حب»، وبعد عدة أشهر من تعرفهم طلب منها الارتباط الرسمي، موضحة ان فترة الخطوبة لم تتعد الـ5 أشهر، والتي اتفقا من خلالها علي تأخير الإنجاب لمدة سنة بعد الزواج بناءا على رغبته بحجة الاستمتاع بحياتهم دون مسئوليات لفترة صغيرة.

وتابعت: «بالفعل مرت السنة واشتياقي للأمومة يزداد كل يوم أكثر من اليوم اللي قبله، وبدأت أن ألمح له عن رغبتي في إنجاب طفل يملئ حياتنا بهجة، ولكنه سرعان ما كان يتهرب من النقاش في هذا الموضوع، حتى وصل بنا الحال إلى المشاجرات اليومية بسبب نفس الموضوع».

Advertisements

واستكملت: «بدأ الشك يتملك مني بسبب تهربه الدائم وعصبيته المفرطة عند فتح الكلام في الأطفال والإنجاب، ومنذ شهر فقط أخبرني إنه لا يريد أطفال ويكره إزعاجهم ومسئوليتهم التي سوف تختق طموحه ومستقبله ويرى أن يعيش بحرية وبلا قيود».

وأكدت أنها لم تتخيل أبدا أن يكون هذا سبب رفضه للإنجاب، صارخة في وجهه «أنت مريض ولازم تطلقني»، لكنه رفض الطلاق، فاضطرت أن تذهب إلى منزل أهلها في حالة رفض تام لمجرد سماع اسمه.

وأشارت إلى أنها انتظرت 30 يوميا للمباحثات بين العائلتين لوجود حل قطعي، لتنفيذ الطلاق بهدوء، ولكن دون جدوى، فلجأت إلى إقامة دعوى «خلع» ضد زوجها، للتخلص من ذلك الرجل «عقيم الفكر».

​