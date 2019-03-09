الامارات | «فنّ» تطلق مسابقة لصناعة أفلام كرتونية للأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن «فنّ» تطلق مسابقة لصناعة أفلام كرتونية للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، أطلقت مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، مسابقة صناعة الأفلام الكرتونية للأطفال واليافعين من سن 6 وحتى 19 عاماً، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 20 مارس الجاري. وتشترط المؤسسة على الراغبين في التقدّم للجائزة أن يستوفوا المعايير الخاصة، التي تتطلبها صناعة فيلم الكرتون، إذ يجب أن يكون العمل أصيلاً من صنع المشاركين أنفسهم، كما يجب ألا تتجاوز مدته 10 ثوانٍ، متضمناً موضوعات تعبّر عن السعادة، ليتم بعد الانتهاء من العمل متابعة حساب المؤسسة عبر موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) @funnshj، وتحميل الفيديو في الحساب الشخصي واستخدام الوسم #happyfunn، حيث سيحصل الفائز على كاميرا مقدمة من «فوجي» FUJI، والمشاركة في ورشة عمل للرسوم المتحركة من تنظيم المؤسسة مجاناً.

وحول هذه المسابقة، أشارت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة «فنّ»، إلى أن المؤسسة تسعى للاستفادة من مختلف المناسبات العالمية، للفت انتباه الأطفال إلى أهمية السينما كوسيلة للتعبير عن المفاهيم والأفكار الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن اليوم العالمي للسعادة هو مناسبة مثالية، لتعزيز مهارات الأطفال السينمائية وتوجيههم للتعبير عن مفهوم السعادة، بما يحمل بصمتهم الخاصة التي تثري السينما العربية. وتهدف مؤسسة «فن» إلى تنشئة وإعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، وترويج الأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الأطفال والناشئة في دولة الإمارات، وعرضها في المهرجانات السينمائية، والمؤتمرات الدولية في جميع أنحاء العالم.