- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر يحضر عقد قران علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مأدبة العشاء التي أقيمت بمناسبة عقد قران الشيخ علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي إلى كريمة الشيخ عمر بن عبدالله بن محمد القاسمي.
وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهده، والشيوخ، التهنئة إلى الشيخ علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي، متمنين للعروسين حياة زوجية سعيدة. كما حضر المأدبة، التي أقيمت في مجلس الشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، في رأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سعود بن صقر يحضر عقد قران علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.