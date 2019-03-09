الامارات | أعمــاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جميع أنواع «نوديبرانشس» هي من رخويات البحر. هناك أكثر من 3000 نوع من أنواع الخياشيم العارية، والمعروفة بـ«نوديبرانش»، وهي الموجودة في جميع أنحاء محيطات العالم، ولكنها أكثر وفرة في المياه الاستوائية الضحلة. واسمها العلمي: «نوديبرانشيا»، والتي تعني الخياشيم العارية. بشكل عام، تأتي «نوديبرانش» بشكل مستطيل، ويمكن أن تكون سميكة، طويلة أو قصيرة، ملونة لتتناسب مع محيطها. ويمكن أن تنمو لنحو 0.25 بوصة (6 ملم)، أو كبيرة لنحو 12 بوصة (31 سم). صورة لعارية الخياشيم من منطقة لمبي في إندونيسيا. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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