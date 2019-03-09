الامارات | ملكة بريطانيا تطّلع على «توب سيكرت»

شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تطّلع على «توب سيكرت» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، عالم الاتصالات المتطورة بزيارة معرض «توب سيكرت» الجديد المقام في متحف لندن للعلوم.
وشاهدت الملكة، التي تبلغ من العمر 92 عاماً، آلة لفك الشفرات تعود للحرب العالمية الثانية، وكمبيوتر «نكست» الأصلي الذي استخدمه تيم بيرنرز لي، لتصميم الشبكة العنكبوتية الدولية في عام 1989.
كما نشرت الملكة صورة أرشيفية على صفحة العائلة المالكة على موقع إنستغرام، بمناسبة افتتاح مركز سميث في المتحف.
ويتابع 4.5 ملايين شخص حساب العائلة المالكة على «إنستغرام».
وزارت الملكة متحف العلوم للمرة الأولى في عام 1938، وكانت آخر زيارة قامت بها للمتحف في عام 2014، حينما افتتحت معرض عصر المعلومات بنشر أول تغريدة لها على «تويتر».
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