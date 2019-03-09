الامارات | «الإمارات اليوم» تهدي «علمني زايد» لفندقَيْ برج العرب ومدينة جميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تهدي «علمني زايد» لفندقَيْ برج العرب ومدينة جميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت صحيفة «الإمارات اليوم» كتاب «علّمني زايد»، الذي أصدرته برعاية «اتصالات»، لفندق برج العرب في دبي، وفندق مدينة جميرا في دبي، وسلّم مدير مكتب رئيس التحرير، الزميل يوسف أحمد، الكتاب إلى نائب الرئيس الإقليمي والمدير الإداري لفندق برج العرب، أنتوني كوستا، بحضور مدير التشريفات، أدهم النعمان، كما سلّمه إلى مدير عام ميناء السلام، عازار صليبا.

وشكر كوستا وصليبا الصحيفة على إهداء الكتاب للفندقين، ما يتيح أمام الزوار المواطنين والمقيمين والسياح قراءته، ومعرفة إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خصوصاً في العطاء والتسامح وحبه للخير، وأياديه البيضاء الممتدة في جميع أرجاء العالم.

وكانت «الإمارات اليوم» أصدرت الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ليصل إلى أكبر عدد من الأطفال المواطنين والمقيمين، في مختلف أنحاء الدولة.