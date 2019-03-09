الامارات | محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد علي سنجل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد علي سنجل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم محمد علي سنجل.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى مجلس عزاء المرحوم في منطقة الصفا بدبي، بعد ظهر أمس.

وقدم سموه صادق العزاء والمواساة إلى أنجال وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد والدهم بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.