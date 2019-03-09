الامارات | «ريكسوس» تحتفل بيوم المرأة العالمي بعروض حصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكسوس» تحتفل بيوم المرأة العالمي بعروض حصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً بكل النساء في أنحاء الإمارات، أطلقت فنادق ريكسوس مجموعة من العروض والخصومات الحصرية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في دبي وأبوظبي، بما في ذلك علاجات سبا لشخصين مقابل واحد، وترقية مجانية للغرف، وخصم يصل إلى 25٪ على مجموعة من تجارب الفنادق في هذا اليوم العالمي المميز للمرأة. ودعت سلسلة الفنادق إلى الحجز بين السابع والتاسع من مارس للتمتع بهذه التجربة والخصومات التي تقام في «ريكسوس جزيرة سعديات»، و«ريكسوس بريميوم دبي». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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