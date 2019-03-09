للرجل.. كيف تنسق الملابس "الكاجول" مع البدلة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يهتم الرجل الناجح بالظهور بشكل لائق في الأماكن العامة، وتُعد البدلة من أكثر الملابس التي تمنح الرجل إطلالة كلاسيكية رائعة، لكن اختيار البدلة المناسبة وإيجاد الخلطة الناجحة للإطلالة يحتاج إلى فهم لقواعد الموضة البسيطة.

فمنذ ظهور البدلة الرسمية لأول مرة، ارتبط بها القميص ارتباطًا وثيقًا، وأصبح جزء لا يتجزأ منها، ومع تطور صيحات الموضة والأزياء أصبح من المقبول تنسيق قطع ملابس الجاكول مع البدلات الكاسيكية، في حال كنت ممن يفضلون ارتداء البدلة بدون قميص، يمكنك الإطلاع على أحدث صيحات موضة تنسيق البدلات مع قطع ملابس بتصميمات مختلفة مثل (الهوودي والتي شيرت ذو الرقبة العالية)، خلال الألبوم الأعلى: